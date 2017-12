Liga Mundial de Surfe divulga finalistas de prêmio de maior tombo do ano

O surfe é um dos esportes mais fascinantes do mundo, com imagens alucinantes dos atletas pegando ondas em locais paradisíacos. Porém, nem só disso vive o esporte. Tem também muita gente que sofre quedas, algumas delas tão impressionantes quanto um tubo. E a Liga Mundial de Surfe (WSL) até mesmo premia esses tombos, mais conhecidos na linguagem dos surfistas como "vacas". E os indicados foram divulgados nesta quarta-feira.

Entre eles, estão o havaiano Nathan Florence, irmão do atual campeão mundial John John Florence, com uma bomba em Mavericks, na Califórnia. O norte-americano Wilem Banks também aparece com um tombo no mesmo lugar. O britânico Tom Lowe e o chileno Rafael Tapia concorrem com investidas nas temidas ondas de Nazaré, em Portugal e o australiano Danny Griffiths com um tombo em Shipstern Bluff, na Tasmânia, sua terra local.

The 2017 #BigWaveAwards @TAGHeuer​ Wipeout of the Year nominees are in! Uma publicação compartilhada por World Surf League (@wsl) em Mar 29, 2017 às 12:35 PDT

A premiação, marcada para o dia 29 de abril, em Huntington Beach, na Califórnia, dará 5 mil dólares para o melhor tombo. Durante a cerimônia, os fotógrafos e videomakers que fizeram as imagens também serão premiados.

VEJA OS INDICADOS:

Nathan Florence em Maverick’s, Califórnia, 26 de janeiro, 2017 (Vídeo de Blakeney Sanford)

Wilem Banks em Maverick’s, Califórnia , 26 de janeiro, 2017 (Vídeo de Curt Myers)

Tom Lowe em Nazaré, Portugal, 24 de outubro, 2016 (Vídeo de Nuno Dias)

Rafael Tapia em Nazaré, Portugal, 24 de outubro, 2016 (Vídeo de Nuno Dias)

Danny Griffiths em Shipstern Bluff, Tasmânia, 16 de junho, 2016 (Vídeo de Dave Otto)