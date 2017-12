Maior surfista da história, Kelly Slater chega aos 45 sonhando com novas glórias

Todo mundo que surfa ou gosta do esporte, já ouviu falar e até mesmo idolatra Kelly Slater. O norte-americano, nascido em Cocoa Beach, na Flórida, é simplesmente o maior representante em seu esporte em todos os tempos. Competindo na elite do surfe há 25 anos, ele tem nada menos do que 11 títulos mundiais e é dono da maioria dos recordes.

Ele, por exemplo, é o atleta que mais venceu etapas no WCT (a "primeira divisão" do surfe mundial), com 54 triunfos. É também o campeão mundial mais jovem da história, com 20 anos, assim como o mais velho, aos 39 anos, em 2011, quando venceu o campeonato pela última vez. Ele ainda venceu nada menos do que sete etapas em uma temporada, mesmo número de vitórias que tem em Pipeline, no Havaí, local considerado como a grande "meca do surfe".

Por todos esses números, Slater já poderia ter se dado por satisfeito e encerrado a carreira, não é mesmo? NADA DISSO! Pois ele quer mais e, chegando aos 45 anos, ainda pretende representar os Estados Unidos na Olimpíada de Tóquio, a primeira edição de Jogos Olímpicos que terão o surfe como esporte e também sonha em desbancar nomes como Gabriel Medina e John John Florence e voltar a ser campeão mundial. Em 2016, ele mostrou que é possível, ao vencer a etapa de Teahupoo, no Taiti, com direito a uma "bateria perfeita", com 20 pontos somados em 20 possíveis na quinta fase da competição.