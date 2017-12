Maluco? Homem pratica kitesurfe em ventos de furacão que 'devasta os EUA'

Se você se considera radical por aproveitar o final de semana para fazer escalada ou então rafting, saiba que tem gente muito mais radical que você no mundo. Durante uma entrada ao vivo de uma repórter com as últimas informações do furacão Irma, um rapaz surpreendeu a todos ao aparecer praticando kitesurfe nos fortes ventos e ondas gigantes causados pelo fenômeno natural.

Na TV MSNBC, o destaque da programação era que "O Furacão Irma devastará os Estados Unidos", o que justifica a reação da apresentadora do telejornal, que interrompeu a repórter ao ver o homem pegando onda em Miami: "Um momento, Mariana, antes que nos diga, há alguém praticando kitesurfe bem atrás de você?".

E por mais que pareça perigoso, o homem mostrou habilidade, conseguindo praticar o esporte mesmo com os ventos de até 200 km/h. Assista: