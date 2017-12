Medina acredita no bi mundial e sonha com medalha olímpica em Tóquio

Gabriel Medina foi o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial de surfe, em 2014, quando tinha apenas 20 anos. Nas duas temporadas seguintes, manteve o bom desempenho, ficando em terceiro lugar. Mas ele quer mais e acredita no bicampeonato em 2017. "Esse ano eu vou com tudo. Sempre buscando o título mundial", disse o surfista em entrevista ao Fera durante ação de uma de suas patrocinadoras.

Dos 34 surfistas que participam do Circuito Mundial este ano, nove são brasileiros. Além de Medina, Adriano de Souza (campeão Mundial em 2015) e Filipe Toledo (10º colocado em 2016) são apontados como favoritos ao título. E a Brazilian Storm (Tempestade Brasileira), como é chamada essa nova geração de surfistas do país, irá em busca do sucesso em "novas praias", em 2020. Isso porque o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu incluir o surfe no programa olímpico nos Jogos de Tóquio.

"É um sonho fazer parte da Olimpíada, representar o país e se Deus quiser garantir uma medalha para o Brasil", disse o surfista, que participou de uma ação da Frooty, fabricante de açaí que distribuiu 1.500 embalagens de um novo produto em 150 táxis de São Paulo e colocou Medina como a grande estrela da campanha.

Confira a entrevista completa dada pelo surfista ao Fera: