Medina antecipa o Dia das Crianças e distribui 500 brinquedos em Maresias

Ele já construiu o instituto em Maresias como forma de retribuir um pouco do que o esporte lhe proporcionou e dar oportunidade a jovens que sonham em brilhar no surfe. Porém, parece que Gabriel Medina não se cansa de ajudar o próximo no local em que nasceu. Tanto é que, nesta terça-feira, ele antecipou o Dia das Crianças e fez a alegria de mais de 500 crianças da rede pública de ensino em sua terra natal.

Primeiro, ele visitou a EMEI Arlete Nascimento Moura, também conhecida como Peixinho Dourado, no "sertão" de Maresias. Foram 373 alunos dos três aos seis anos. Se organizaram em filas e foram recebendo os presentes das mãos de Gabriel, junto com um abraço. Depois foi a vez da Creche Maresias, presenteando mais 150 crianças entre três e quatro anos, com novamente muitos abraços e sorrisos. "Vim aqui antes do Dia das Crianças porque tenho de viajar para competir, mas estudei aqui, morava aqui perto e estou gostando muito de estar perto de vocês", disse Gabriel. "Estou super feliz. Muito bom voltar aqui. O sorriso deles já vale muito. É um incentivo até", acrescentou.

O empresário Eduardo Fidalgo Esquerdo, um dos diretores da Armarinhos Fernando, destacou a parceria com Gabriel e seu instituto. "Começamos a conhecer mais a realidade de Maresias pela relação com a família Medina e quando o Gabriel falou dessa ação, decidimos colaborar. O resultado foi fantástico".

Gabriel segue agora para a França, onde disputa a nona etapa do Circuito Mundial e seu retrospecto é favorável. Em seis participações, foram duas vitórias, dois segundos lugares e dois quintos.