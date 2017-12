Medina anuncia que está solteiro e fãs 'vão à loucura' no Instagram

Gabriel Medina está de time novo. Não, não significa que ele deixou a Rip Curl, sua principal patrocinadora, para competir por outra marca. Mas sim que ele está solteiro. Depois de quase dois anos ao lado da modelo Tayná Hanada, o campeão mundial de 2014 está novamente procurando um amor.

"Estou solteiro, na verdade tem um tempo. Mas estou feliz", disse Gabriel ao globoesporte.com, durante um evento que confirmou uma parceria com a Audi, que substitui a Mitsubishi como uma das patrocinadoras do surfista.

Apesar de se dizer feliz, as fãs de Medina se animaram com a novidade e muitas delas foram até o Instagram do atleta pedindo para o conhecer. Além de inúmeras declarações, uma seguidora decidiu ousar ainda mais e fez uma versão da música "Deu onda", com frases como "eu só quero te conhecer, eu preciso te tocar e te abraçar" em uma foto antiga do surfista.

❤️ Uma foto publicada por G. Medina (@gabrielmedina) em Dez 31, 2016 às 5:49 PST

De "férias" do Circuito Mundial, Medina atualmente vive a expectativa para o lançamento de seu instituto, que ajudará crianças carentes da região de Maresias, sua terra natal, que acontece na próxima terça-feira.