Medina pega 'tubaço' e recebe a maior nota do dia na África do Sul; veja

Gabriel Medina começou com tudo no primeiro dia da etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de surfe, na África do Sul. Depois de pegar um tubaço, o brasileiro recebeu três notas 10 e ficou com 9.93, a maior nota até agora na competição.

O ótimo desempenho animou os fãs de Medina que vai em busca de quebrar um recorde da prova que dura 33 anos. Medina é goofy, nome dado àqueles que surfam com o pé direito à frente na prancha. E nas ondas sul-africanas, os goofys surfam a onda de costas (backside). O último campeão da etapa com tais características foi Mark Occhipulo, em 1984. Ou seja, se o brasileiro vencer a etapa poderá quebrar um recorde de mais de três décadas.

Além de Medina, Adriano de Souza também avançou diretamente para o round 3. Outros representantes do Brazilian Storm, Filipe Toledo, Wiggolly Dantas, Ian Gouveia, Miguel Pupo e Caio Ibelli tropeçaram na estreia, mas têm uma nova chance na repescagem. O desempenho de Gabriel Medina empolgou os fãs nas redes sociais também e apareceu nos Momrntes do Twitter. Medina tem dia épico na África do Sul; assista