Medina vence torneio na piscina de ondas artificiais de Kelly Slater

O surfe viveu um momento histórico na Califórnia, onde ocorreu a primeira competição realizada na piscina de ondas desenvolvida pela Kelly Slater Wave Company, em Lemoore. Gabriel Medina, primeiro brasileiro campeão mundial, também se consagrou nas ondas artificiais ao vencer na final o conterrâneo Filipe Toledo, campeão da etapa em Trestles, no Circuito Mundial de Surfe, na última semana.

Medina abusou dos aéreos e somou 16.87 pontos, 7.57 na direita e 6.00 na esquerda. Filipinho garantiu 9.10 em uma direita, mas acabou caindo e fazendo apenas 2.33 na esquerda, somando 11.4 pontos.

Única brasileira do Brazilian Storm, Silvana Lima ficou de fora da final terminando a competição em quinto lugar. Quem ficou com o título, foi a havaiana Carissa Moore, que desbancou as australianas Stephanie Gilmore e Tyler Wright.

No fim das contas, o resultado não foi o mais importante, mas a façanha de criar uma piscina com tubos perfeitos e que quebram para os dois lados. Além disso, a competição rendeu imagens incríveis para os amantes do esporte, como os vídeos compartilhados por Filipinho e Medina em suas redes sociais. E as imagens do seu criador Kelly Slater se divertindo com seu novo "brinquedo".

