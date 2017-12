Mick Fanning surfa sob as luzes da aurora boreal na Noruega; veja o vídeo

Mick Fanning, tricampeão mundial do World Men's Championship Tour, passou 2016 praticamente afastado de campeonatos. De férias, ele decidiu tentar algo que nunca havia feito antes: trocar as praias da Austrália pelas frias águas do Oceano Ártico que banham as Ilhas Lofoten, na Noruega. O motivo? Surfar sob as luzes da aurora boreal.

A proposta veio dos fotógrafos noruegueses Emil Sollie e Mats Grimsæth. Após acamparem por dois dias , à espera das condições ideais para o fenômeno, a oportunidade veio no terceiro dia. Fanning foi acordado à meia-noite e teve que correr para vestir o traje adequado e cair na água. "Metade adormecido, pulando dentro de um traje de banho, para depois ser maravilhado por tudo isso (a aurora boreal). É algo de que vou me lembrar para sempre", disse o surfista.

O resultado foi espetacular, como você pode conferir neste vídeo: