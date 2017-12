Mineirinho e Filipinho viram estrelas de novo seriado de surfe na TV

Os ídolos do surfe brasileiro Adriano de Souza e Filipe Toledo não só se preparam para disputar a etapa Oi Rio Pro da World Surf League, que começa nesta terça-feira em Saquarema, no Rio, como também para virarem estrelas de TV. A dupla encarará muitas manobras radicais em Juacas, a mais nova produção do Disney Channel.

Gravada em Itacaré, na Bahia, Juacas retrata o universo do surfe tendo como ponto central a temporada do CAOSS (Campeonato Anual Ondas Super Surfe) e a competição entre as equipes principais de surfistas: os Juacas, os Red Sharks e as Sirenas. Mineirinho e Filipinho foram convidados para participações especiais. Enquanto Filipe é convocado pela equipe Red Sharks para ajudá-los a vencer o concurso de popularidade promovido pela revista que cobre o campeonato, a Drop News, Mineirinho é um convidado VIP da abertura de uma exposição para autografar o Wetsuit Dourado, roupa utilizada pelos campeões.

"Esta foi a primeira vez que participei de uma série! Os atores foram bem receptivos e trocamos bastante informações. Foi uma experiência muito legal com pessoas incríveis e, com certeza, eu gostaria de ter outra oportunidade como esta", comentou Filipe Toledo. Além desses dois grandes nomes do surfe nacional, Juacas tem também Teco Padaratz que, além de consultor de surfe da série, é Cezinha, ex-surfista da lendária equipe Juacas, locutor do campeonato e da Radio Maral (rádio local de Itacaré na série), e Marina Werneck, que interpreta Luara, a chefe da tribo dos Furiosos que vive isolada em uma ilha, e também ataca como dublê da personagem Brida, da equipe Sirenas.

Juacas traz no elenco principal os atores André Lamoglia, Marino Canguçú, e Bruno Astuti no time dos Juacas; Eike Duarte, Juan Ciancio e Rafael Castro, no time dos Red Sharks; e as atrizes Larissa Murai, Isabela Souza e Mariana Azevedo, como as Sirenas. Entre as participações especiais, estão Suzy Rêgo, que interpreta Dona Juma, mãe de Brida, está sempre pronta para curar os males; e Nuno Leal Maia, no papel do Professor Juaca, responsável pela formação dos maiores surfistas das últimas gerações.