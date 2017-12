Mineirinho não condena ataques de tubarão: 'Eu que sou o intruso no mar'

Os ataques de tubarões aterrorizam os surfistas em todo o mundo. A discussão, que ficou ainda mais evidente após o incidente envolvendo Mick Fanning durante a etapa da África do Sul do Mundial de Surfe em 2015 e os recentes ataques na costa da Califórnia, porém, não "tira o sono" de Adriano de Souza. Para ele, campeão mundial dois anos atrás, isso nada mais é do que a natureza. Segundo o atleta, os humanos é que, ao entrar no mar para praticar esportes, estão invadindo o habitat que pertence a outras espécies.

"Eu encaro que estou enfrentando a natureza, estou entrando na casa deles. Eu não sou dono de nada, estou alí de intruso no mar. Então eu rezo bastante, é a única esperança de estar fortalecido espiritualmente para que nada aconteça comigo, mas no meu subconsciente eu sei que estou invadindo o lar deles", disse o atleta, em entrevista exclusiva ao Fera, não condenando os tubarões.

A declaração de Mineirinho vai totalmente na contramão do que pensa Kelly Slater. A lenda do surfe, onze vezes campeão mundial, recentemente pediu que fosse feito um "abate" de tubarões na Ilha Reunião, na França, local em que vários surfistas já perderam a vida por causa de ataques.

Tubarões à parte, o brasileiro vive uma grande fase na carreira. Na última sexta-feira, ele lançou um livro sobre sua carreira, escrito pela jornalista Márcia Vieira e comemorou tudo que conquistou: "Tentei passar todo meu conhecimento e a estrada que percorri. Acho que o livro ficou bem bacana, ficou melhor do que eu esperava, para ser muito sincero. Então estou super empolgado e gostaria de um 'feedback' das pessoas. Quero muito aprender o outro lado, do leitor, e fazer com que tenham a mesma vontade que tive quando escrevi de querer entender minha história".

A publicação possui 176 páginas e custa R$ 39,90. Na versão digital, como e-book, sai por R$ 19,90. O livro "Como se tornar um campeão" já está nas livrarias e além dele, Mineirinho está em outros projetos, como uma participação na série Juacas, do canal Disney Channel, que estreia em julho. Ele também estará na pré-estréia do documentário sobre sua vida "Ride to the Roots: Adriano de Souza", que será exibido no próximo dia 12 em Saquarema, onde acontece a próxima etapa do Mundial de Surfe.