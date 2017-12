MOMENTO FOFURA: Gabriel Medina ensina seu cachorro a pegar onda

Gabriel Medina é realmente apaixonado pelas ondas. Tanto é que o campeão mundial de surfe de 2014 influencia todos na casa dele a ir para o mar. Todos mesmo, já que até mesmo Nico, o cachorrinho da família, já está pegando onda.

Em sua conta no Instagram, o surfista fez um registro do animal em cima de uma prancha dentro do mar em Maresias, onde Medina vive com a sua família e levou seus fãs à loucura. Reações como "até o cachorro sabe surfar e eu não" foram algumas das mais comuns.

Bom dia @nico10gm ll good morning. Uma publicação compartilhada por G. Medina (@gabrielmedina) em Mai 5, 2017 às 6:28 PDT

O surfista, que não vive sua melhor temporada na carreira, estando longe do título mundial, segue no Brasil se preparando para a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, que se inicia no dia 12 de julho.