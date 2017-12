Mundial de stand-up paddle será disputado em Búzios, no Rio, em 2018

A Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês), anunciou que Tahara, no Japão, e Búzios, no Brasil, serão as sedes de seus dois principais eventos em 2018: os Jogos Mundiais de Surfe (World Surfing Games - WSG, como é chamado em inglês) e o Mundial de Stand Up Paddle (SUP) e Paddleboard.

No rastro do bem-sucedido Mundial da Dinamarca deste ano, quando o brasileiro Luiz Diniz sagrou-se campeão na modalidade SUP Wave, a ISA escolheu o Brasil para a edição de 2018. Será a primeira vez que a competição ocorre no país.

O SUP é a modalidade de crescimento mais rápido na série de eventos organizados pela ISA. O Mundial de Búzios, entre 23 de novembro e 1º de dezembro, será organizado em parceria pelo Ministério do Esporte, pela Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios e pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, comemorou a escolha de Búzios. "É com grande prazer que a cidade de Armação dos Búzios é anfitriã do Campeonato Mundial de SUP e Paddleboard, considerando que a área é naturalmente dedicada à prática de esportes aquáticos e é o lar de muitos atletas de alto rendimento em várias disciplinas", afirmou.

O SUP e o paddleboard se desenvolveram com eventos internacionais, quase triplicando de tamanho desde os primeiros Mundiais de SUP, em 2012. A evolução levou à inclusão das modalidades em uma série de grandes eventos multiesportivos, incluindo os Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, e os Jogos Mundiais da Praia de 2019, além dos Jogos Centenários de 2017, realizados na Nicarágua.

"Levar o Mundial de SUP e Paddleboard para o Brasil proporcionará uma ótima oportunidade para o crescimento e desenvolvimento do esporte", ressaltou o presidente da ISA, Fernando Aguerre.