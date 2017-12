Não é só tubarão: surfista queimada por águas-vivas abandona competição

Na abertura da temporada 2017 do Mundial de Surfe nesta quarta-feira, Laura Enever foi queimada por diversas águas-vivas e teve que abandonar a disputa realizada em Gold Coast, na Austrália. Apesar das queimadura, a surfista australiana está bem, de acordo com a World Surf League, que organiza o torneio.

Por conta do alto número de águas-vivas no mar e poucas ondas, a competição foi paralisada antes da sexta e última bateria do dia. As surfistas devem voltar à disputa na próxima quinta-feira. Única brasileira no Mundial, Silvana Lima não teve grande desempenho nesta quarta e acabou na última colocação da quarta bateria. Agora, a brasileira disputa a repescagem.