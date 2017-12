No Instagram, Neymar comemora título de Medina: ‘Deixou chegar’

A parceira entre Gabriel Medina e Neymar está bastante afinada. Depois do surfista vencer a etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL), o jogador do Paris Saint-Germain publicou no stories do Instagram um vídeo mandando um recado para o "parceiro".

“Deixou chegar hein”, colocou o atacante com imagens de Medina, na televisão comemorando o título que recolocou o brasileiro na disputa pelo bicampeonato da WSL. Resta apenas mais uma etapa do circuito mundial, e o brasileiro chegará em Pipeline, no Havaí, em dezembro, com chances de tirar o norte-americano John John Florence da liderança.

Amigos de longa data, o surfista visitou o craque em Paris, em outubro, logo após conquistar a etapa de Hossegor, na França, do campeonato mundial.