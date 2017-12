No mar do Havaí, amigos e atletas homenageiam surfista brasileiro morto

Amigos e surfistas se reuniram neste domingo no Sunset Beach, no Havaí, para homenagear Jean da Silva, falecido na noite de sexta-feira, em Joinville. O grupo, que contou com a participação dos surfistas brasileiros Filipe Toledo, Gabriel Medina e Yago Dora, formou um círculo na areia para uma oração em memória ao atleta, em seguido todos foram para o mar para dar sequência da cerimônia.

A WSL divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando a homenagem. "O mundo do surf está de coração partido pelo falecimento de Jean da Silva. Nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos de Jean. RIP Jean da Silva", escreveu a organização na legenda de outra publicação.

Nascido em Joinville, Jean da Silva tornou-se o primeiro catarinense a conquistar o título brasileiro profissional. Sua carreira foi marcada ainda por algumas vitórias no Qualifying Series, em lugares como Fernando de Noronha, Virginia Beach (EUA) e Cascais, Portugal.

Atualmente, Jean ocupava a 137ª colocação no ranking da divisão de acesso do Circuito Mundial. O surfista foi sepultado neste domingo, 26, no Cemitério Municipal de Joinville, na Capela Borba Gato. A família não comentou a causa da morte com a imprensa.