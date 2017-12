Pai de Filipinho detona comentaristas da ESPN: 'Não param de falar m...'

O ex-surfista e pai de Filipinho, Ricardo Toledo não poupou críticas ao time de apresentadores e comentarista que estão fazendo a cobertura do Circuito Mundial de Surfe, disputado em Saquarema, Rio de Janeiro. "Pensa em 3 caras falando merda atrás de merda... avisem aí que o pinga não cuida mais do Jadson já faz pelo menos um ano", escreveu em seu Instagram, sobre o brasileiro Jadson André, que se classificou à 3ª fase da cometição após vencer na repescagem.

Toledo ainda criticou o pouco espaço dado ao surfista Carlos Burle, um dos maiores nomes da modalidade em ondas gigantes. "Colocam a lenda Carlos Burle comentando, mas eles não para de falar".

Fillipe Toledo estreou com vitória e se classificou para a próxima fase da competição, após derrotar o português Frederico Morais e o australiano Ethan Ewing. A etapa do Rio teve início na última terça-feira nas Praias de Itaúna e a janela do evento vai até o dia 20 de maio.