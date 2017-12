Pai descobre que filho surfava com tubarão ao dar zoom em foto

"Rabear" é uma das gírias utilizadas na praia para a ação de invadir uma onda já surfada por outra pessoa. No caso do garoto Eden, de 10 anos, contudo, o ladrão de onda era "apenas" um pequeno tubarão branco.

A presença do animal só foi notada depois, quando o pai do menino resolveu aproximar as imagens para identificar uma "mancha". "Quando ele (Eden) estava saindo da água, eu vislumbrei algo. Continuei fotografando e, depois que saiu, eu dei zoom na segunda foto e vi que ele estava próximo de um tubarão branco", relatou o pai, Chris Hasson, no Facebook.

Ao canal ABC News, o pai contou que estava em Samurai Beach, na Austrália, com Eden e outros dois filhos, de 12 e 5 anos. "Por sorte, ele não caiu. Essa imagem vai direto para a nossa sala. Não é sempre que você tira uma foto surfando com um tubarão. Olha o tamanho dessa boca", comentou.