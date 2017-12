Paraquedistas do Exército dão show antes do GP Brasil em Interlagos

Antes dos carros acelerarem neste domingo no autódromo de Interlagos, 10 paraquedistas da unidade desportiva da Brigada de Infantaria e cinco membros dos Cometas, equipe de saltos esportivo do Exército Brasileiro, realizaram uma apresentação, que empolgou o público presente no GP Brasil.

Além dos 15 paraquedistas que efetuaram os saltos, a homenagem contou ainda com 20 paraquedistas que fizeram o trabalho de solo com sinalização e resgate. Os saltos aconteceram simultaneamente no “S” do Senna e no final da Reta Oposta.

+ Galvão Bueno critica CBA e lamenta F-1 sem brasileiros: 'É muito triste'

+ Barrichello fala sobre Brasil fora da F-1: 'Agora é hora de curtir uma fossa'

+ Siga o Fera no Twitter

"É uma honra ter essa oportunidade de representar o Exército e a Brigada nesse evento Internacional", disse Major Penteado, responsável pela equipe de salto da Brigada de Infantaria.

Essa não é a primeira vez que há um espetáculo de paraquedismo antes de eventos esportivos no Brasil. Os Cometas já realizaram atividade semelhante na Arena de Manaus, na Copa do Mundo. A equipe já participou de 27 campeonatos das Forças Armadas, conquistando 23 títulos. Recordista de formação em Queda Livre das Forças Armadas nos Jogos Mundiais Militares de 2011 conquistaram o quarto lugar entre 38 participantes.