Pedro Barros fica com a prata no Mundial de skate park disputado China

O sábado começou com tudo para quem gosta de esportes radicais. O brasileiro Pedro Barros ficou em segundo lugar no Vans Park Series, principal competição do ano na categoria Park, disputado em Xangai, na China. O título ficou com o sueco Oskar Hallberg. No feminino, a vencedora foi a americana Nora Vasconcello.

Pedro Barros fechou o circuito com 93,46 pontos, mas não foi suficiente para bater o sueco Oskar Hallberg que fez 94,92. O americano Tom Schaar, um dos favoritos da prova, ficou em terceiro com 90,82.

O catarinense já havia vencido duas das cinco etapas do evento até aqui – em Serra Negra (Brasil) e em Vancouver (Canadá). Na semana passada, no Mundial da categoria street, que também será disputada na Olimpíada de Tóquio, Letícia Bufoni ficou em segundo lugar no feminino. Esses resultados mostram a força do skate brasileiro e aumenta a possibilidade de medalhas do país nas Olimpíadas.