Pelo 4º ano seguido, Rio recebe primeira etapa do mundial de skate bowl

Entre os dias 27 e 29 de janeiro, o Rio de Janeiro vai receber o Oi Bowl Jam, a primeira etapa da temporada de 2017 do campeonato mundial de skate bowl. Esta é a quarta vez que a cidade receberá a competição, que reúne 30 atletas na pista do Parque Madureira, o maior da América Latina. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita.

Dos 30 competidores, 10 entram direto nas semifinais, em função de suas posições no ranking mundial. Entre os confirmados estão os brasileiros Pedro Barros (6x campeão mundial de Bowl/Park e tricampeão do Rio Jam), Filipe Foguinho, Vi Kakinho, Nilo Peçanha e Murilo Peres. Também estarão no Rio o italiano Ivan Federico e os americanos Alex Sorgente e Josh Borden. O torneio, com premiação de R$ 120 mil, é um dos eventos que somam pontos para o ranking da World Cup Skateboarding (WCS).

A fase classificatória do Oi Bowl Jam, nos dias 27 e 28, terá transmissão ao vivo do canal SporTV. A grande decisão, no domingo, dia 29, irá ao ar dentro do Esporte Espetacular, da TV Globo.