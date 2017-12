Peru vai sediar maratona mais radical do mundo: 240 km a pé, a 50ºC

O Peru sediará, em novembro deste ano, a prova de corrida mais extrema do mundo: a Marathon des Sables (Maratona das Areias, em português), entre as dunas de Nasca e Paracas. Serão seis dias de competição, reunindo mais de 300 competidores estrangeiros, entre 24 de novembro e 04 de dezembro de 2017. Quer participar? Saiba mais aqui.

A prova é uma das corridas a pé de larga distância mais exigentes do mundo. É realizada há mais de 30 anos no deserto do Saara, no Marrocos.

Os participantes percorrem a pé 240 quilômetros do deserto marroquino sob temperaturas que chegam aos 50 °C, carregando seus próprios equipamentos e comida para toda a corrida, num enorme esforço físico e mental.

Será a primeira vez que um país latino-americano vai receber essa prova. O anúncio foi feito durante a premiação dos ganhadores da última edição da competição, no Marrocos, na qual participou o maratonista peruano Remigio Huamán Quispe.

Confira o vídeo de apresentação da prova: