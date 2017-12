Phelps diz que 'não tem culpa' por não ter nadado ao lado de tubarão

O maior medalhista olímpico da história, o nadador norte-americano Michael Phelps, disse não ter culpa pelo que muitos espectadores do Discovery Channel consideraram um erro do canal.

No desafio que foi levado ao ar neste domingo, no qual o nadador disputava uma corrida de 100 m contra um tubarão, Phelps não nadou exatamente ao lado do animal - as imagens foram captadas separadamente (Phelps na piscina e o tubarão no mar) e depois sincronizadas.

A emissora foi, assim, criticada por supostamente ter induzido a todos acreditarem que o desafio, chamado "Phelps contra o tubarão, o duelo pela supremacia no oceano" seria realizado com os dois lado a lado, Phelps contra o tubarão. Muitas pessoas se disseram decepcionadas com o canal.

"Algumas pessoas simplesmente decidem não ouvir algumas coisas que fazemos e não é culpa minha. É muito fácil abrir seus ouvidos e ouvir o que a TV está dizendo, o que o anunciante estão dizendo. Tudo foi apresentado no ar durante múltiplas entrevistas", disse Phelps em seu Facebook, durante uma transmissão ao vivo.

O nadador, mesmo usando uma roupa especial e uma cauda que simulava os movimentos do tubarão, acabou perdendo o desafio por dois segundos: 38seg1 contra 36seg1.