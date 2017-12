Piloto faz primeiro mortal frontal da história com um monster truck; veja

Lee O'Donnell fez história ao realizar o primeiro mortal frontal na final do mundial de Monster Jam, realizado neste fim de semana no estádio Sam Boyd, em Las Vegas, Estados Unidos. O'Donnell começou fazendo um salto comum, que fez com que o carro caísse empinado. Apoiado somente nas rodas traseiras, o piloto acelerou até o próxima rampa e quando as rodas tocaram o obstáculo o carro foi lançado ao ar girando para frente e levando o público presente à loucura. Com a manobra inédita, o piloto conquistou a vitória no torneio.