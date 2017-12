Pilotos encaram penhascos 'insanos' no mundial de mountain biking nos EUA

No mundial de mountain bike freeride que começa nesta sexta-feira, 27, vinte pilotos irão encarar os penhascos de Virgin, Utah (EUA), na 12ª edição do Red Bull Rampage. E o campeonato terá a participação de um brasileiro, Eduardo Arruda foi convidado para fazer parte da equipe de montagem e elaboração do percurso do francês Rémy Métailler. Além disso, também ajudou pilotos como Andreu Lacondeguy, Tom Van Steenbergen e Antoine Bizet.

“Tive a honra de participar da montagem da rampa do francês Rémy, mas ele teve um problema com o visto de última hora e não competirá. Ultimamente, tenho ajudado os pilotos que estão construindo linhas novas. Tem sido uma experiência incrível cavar no deserto. Acredito que toda essa experiência vai ser fundamental para eu desenvolver no Brasil o Mountain Biking em termos de construção. É uma experiência que nunca vou esquecer na vida”, conta o brasileiro.

Sem auxílio de ferramentas elétricas, os atletas precisam criar a sua via na montanha e preparar os próprios desafios de olho em uma das conquistas mais disputadas da categoria. Entre os principais candidatos ao título estão os canadenses Brandon Semenuk e Kurt Sorge, além do estadunidense Kyle Strait. O trio busca o tricampeonato inédito da competição. Após ter faturado o Red Bull Joyride, em agosto, e ser o atual campeão do Rampage, Semenuk chega com grande força ao torneio. O britânico Brett Rheeder é outro que chama atenção por conta dos resultados espetaculares ao longo desta temporada no Crankworx.

Os amantes da adrenalina e do mountain bike podem acompanhar as emoções das finais do evento ao vivo, em transmissão ao vivo pela Red Bull TV, a partir das 14h.