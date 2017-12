Pode isso? Surfista 'dá pití' e bateria é anulada em etapa do Mundial

Um dos grandes nomes da história do surfe, o tricampeão mundial Mick Fanning fez valer toda a moral conquistada em sua carreira nesta quarta-feira. Isso porque ele, logo após ser derrotado, foi reclamar com a arbitragem, que decidiu dar razão a ele e a bateria foi cancelada.

Dentro do mar, Kanoa Igarashi superou Fanning e, assim, estaria classificado à quarta fase da etapa de Trestles do Circuito Mundial. Porém, o australiano acusou uma interferência do americano com descendência japonesa. Enquanto reviam a bateria, os juízes da WSL aparentemente concordaram com Fanning e decidiram anular o resultado, remarcando a bateria para esta quinta-feira.

OUTROS RESULTADOS

O melhor brasileiro do dia foi Adriano de Souza, o Mineirinho, que já se garantiu nas quartas de final, ao superar Sebastian Zietz e Jadson André, que eliminou Gabriel Medina no round 3. Os dois irão disputar uma repescagem. Outro brasileiro que continua na disputa pelo título é Filipe Toledo, que só irá disputar sua bateria de 4º round nesta quinta, quando enfrenta Bede Durbidge e Julian Wilson.