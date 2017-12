Por aéreo nota 10 unânime, Filipe Toledo leva prêmio de 'Manobra do Ano' no surfe

A três dias do primeiro evento da temporada, o Circuito Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) entregou, nesta sexta-feira, os prêmios para os surfistas campeões de todas as categorias, além de troféus em outros quesitos. E o Brasil, que já tinha título do campeonato de longboard, com Phil Razjman, ficou com outros dois troféus na noite de fala da modalidade.

Caio Ibelli, que terminou sua primeira temporada na elite do surfe mundial na 16º colocação, foi eleito o "Novato do Ano".

Já Filipe Toledo recebeu o prêmio da "Manobra do Ano" pelo aéreo que realizou na quarta rodada da etapa de Hossegor, na França, na bateria contra John John Florence. O brasileiro, que precisava de pelo menos um 9,97 para eliminar o americano, recebeu nota 10 de forma unânime pelo voo.

Congratulations @toledo_filipe, winner of the 2016 Move of the Year! pic.twitter.com/IB2bGxweKB — World Surf League (@wsl) 11 de março de 2017

MELHORES DO ANO DA WSL

Bateria do ano

Masculino: John John Florence (HAW) x Taj Burrow (AUS), em Fiji

Feminino: Courtney Conlogue (USA) x Sally Fitzgibbons (AUS), em Bells Beach

Manobra do ano

Masculino: Filipe Toledo (BRA)

Feminino: Johanne Defay (FRA)

Onda do ano

Masculino: Kelly Slater (EUA)

Feminino: Carissa Moore (HAV)

Campeões Júnior

Masculino: Ethan Ewing (AUS)

Feminino: Macy Callaghan (AUS)

Campeões de Longboard

Masculino: Phil Rajzman (BRA)

Feminino: Tory Gilkerson (EUA)

Campeões de Ondas Gigantes

Masculino: Grant Baker (RSA)

Feminino: Paige Alms (HAV)

Melhor revelação

Masculino: Matt Wilkinson (AUS)

Feminino: Tatiana Weston-Webb (HAV)

Novatos do ano

Masculino: Caio Ibelli (BRA)

Feminino: Keely Andrew (AUS)

Vice-campeões da elite

Masculino: Jordy Smith (RSA)

Feminino: Courtney Conlogue (EUA)

Campeões da elite

Masculino: John John Florence (HAV)

Feminino: Tyler Wright (AUS)