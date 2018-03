Português pode ter surfado a maior onda da história: 'Parecia uma avalanche'

O surfista português Hugo Vau pode ter surfado a maior onda da história nesta quarta-feira, na Praia do Norte, em Nazaré.

A onda ainda não foi medida, mas calcula-se que chegou a ter 35 metros de altura. Em entrevista ao jornal Desporto, Hugo chegou a afirmar que a velocidade era impressionante e a descida parecia interminável.

"Esta sim foi diferente de todas as outras ondas e tinha um tamanho acima da média da Praia do Norte. Estávamos à espera há sete anos de uma onda destas e esta rebentou de uma forma muito poderosa, muito agressiva e muitos dos presentes disseram que nunca tinham visto nenhuma deste tamanho", explicou.

O surfista ainda contou detalhes do momento ao portal Observador: "Quando estava a fazer essa trajetória fiquei de frente para onda e foi aí que me apercebi de como a onda era grande e quão veloz podia ser em cima dela. Consegui ver tudo: aquela ia ser a onda mais poderosa que já tinha surfado. A partir daí, a sensação é a de descer uma montanha, parecia uma avalanche me perseguindo", finalizou.