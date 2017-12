Próxima etapa do Circuito das Serras ocorre no domingo em São Bernardo

Se você gosta de correr em trilhas e estradas bem no meio da natureza, fique ligado: no próximo domingo, 20, acontece a terceira etapa do Circuito das Serras 2016, que vai agitar a Serra da Paranapiacaba, em São Bernardo do Campo.

A ideia do Circuito das Serras, organizado pelo Adventure Club, é tirar todo mundo da cidade e colocar os atletas para praticar corrida no meio da montanha mesmo.

Esta etapa, com partida no Núcleo Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo, vai reunir 1 mil participantes divididos em três provas: 6 quilômetros, 12 quilômetros e 21 quilômetros, nas categorias masculino, feminino e máster.

A ordem de largada é às 9h para quem vai correr 21 quilômetros; às 9h15 para o percurso de 12 quilômetros; e às 9h30 para a largada de 6 quilômetros. Os preços das inscrições variam de R$ 68 a R$ 120.

As inscrições ainda estão abertas no site. Você também pode aproveitar e se inscrever na próxima etapa, em 11 de dezembro, na Serra Morro Represa Grande, em Cotia.