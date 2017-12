Reino Unido é primeiro país a reconhecer parkour como esporte oficialmente

A prática do parkour (freerunning, em inglês) foi aprovada pelos conselhos desportivos do Reino Unido, nesta terça-feira, 10. A ministra do Esporte, Tracey Crouch descreveu a atividade como uma opção "divertida, criativa e inovadora". "Quero que as pessoas encontrem o esporte e a atividade física que lhes agrade. O parkour promove o movimento, usando o ar livre como um espaço para se tornar ativo, encorajando outras pessoas a praticar", disse Crouch.

Criado na França na década de 1980, o parkour é uma modalidade que consiste em usar a força do corpo para correr, saltar e escalar edifícios ou obstáculos. O reconhecimento tem como o objetivo desenvolver o esporte, que pode agora ser praticado por crianças nas escolas.