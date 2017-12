Show de caminhões monstros agita a Arena Corinthians

A Arena Corinthians recebeu neste sábado uma atração inusitada para o torcedor. Palco das tradicionais partidas de futebol do clube alvinegro, o local mudou de cena para receber o Monster Jam, maior evento de caminhões monstros do mundo.

Acostumados com a casa cheia, desta vez não foi diferente. De acordo com organização, cerca de 30 mil pessoas confirmaram presença nas arquibancadas do estádio e todos os ingressos foram vendidos.

Com um público apaixonado por aventuras em quatro rodas, o show animou a plateia. Para cada salto, manobra ou obstáculos destruídos, os fãs foram à loucura levantando de seus lugares e não economizando nos gritos.

Aos 36 anos de idade, a torcedora Kelly Dayrganum trouxe toda a família para conhecer o evento, até o filho de apenas um ano de idade. "Eu sempre gostei de carros e assim que eu soube do Monster Jam corri para trazer todo mundo. É diversão garantida para as crianças e os adultos", conta em entrevista ao Fera.

No palco, os caminhões realizaram um show de manobras radicais. A primeira prova contou com uma fase classificatória, com destaque da torcida para os primeiros carros, Zombie e Scooby Doo.

No total, foram oito veículos, entre os mais famosos também estão Grave Digger, Max D, El Toro, Mutt Rottweiler e Mutt Dalmatian. Eles fizeram demonstrações individuais e em dupla. Durante o intervalo, uma apresentação com motos agitou a Arena.

Antes da atração principal foi possível aproveitar o chamado Pit Party, a festa nos boxes. Neste local era possível tirar fotos ao lados dos caminhões, comprar camisetas e outros adereços da marca e conhecer de perto dos pilotos de cada veículo do Monster Jam.