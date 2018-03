Skatista Pedro Barros surfa como profissional e dá até aéreo em vídeo; veja

Ótimos tubos, manobras perfeitas na parte crítica da onda e até aéreos com estilo. Não estamos falando de um surfista veterano, mas do skatista Pedro Barros, um dos melhores do mundo sobre o skate e que vem demonstrando enorme evolução com a prancha no mar. O talento do garoto chamou atenção em um vídeo publicado no Instagram.

Nele, Pedrinho mostra seu talento em cima da prancha e nos comentários dá para ver os fãs sugerindo ele disputar a outra modalidade também. "O skate vem do surfe, então tem relação muito próxima. Sempre busquei essa junção porque as linhas dos bowls lembram muito como se fosse uma onda, porque você não anda reto e é muito rápido", contou o atleta, que esteve no lançamento de seu novo patrocinador, a Oi.

Sempre que pode ele procurar se divertir no mar e até conta com as dicas de amigos surfistas profissionais e de seu pai. "Eu sempre amei o surfe. Meu pai é surfista, e esse esporte sempre me ajudou muito. É uma diversão, então não tenho o compromisso como o skate, mas agora do lado desses caras vou poder evoluir um pouco mais", comentou, citando Gabriel Medina, Adriano de Souza e Italo Ferreira.