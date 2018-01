Surfista brasileira é atacada por tubarão no Havaí; veja imagens

Marjorie Mariano, surfista amadora, foi atacada por um tubarão na praia da ilha americana, no Havaí, neste domingo. A brasileira precisou passar por uma cirurgia para salvar a perna esquerda.

Nas redes sociais, Marjorie publicou uma foto mostrando a marca da mordida em sua perna e outra exibindo o estado em que ficou a prancha. Na legenda, ela afirma que reparou algumas artérias e que não teve um "feliz ano novo".

Em outra publicação, a surfista fez um vídeo para agradecer o apoio que recebeu e contar os próximos procedimentos no hospital: "Oi, galera. Só quero agradecer todo mundo pela vibe, pela energia, pelas orações. Estou aqui no hospital, amanhã vou fazer mais uma cirurgia para saber se estou com alguma lesão em alguma coisa relacionada com os nervos e os tendões. O meu pé esquerdo não está flexionando para cima com a minha vontade", disse.

