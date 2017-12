Surfista brasileiro de apenas 21 anos concorre a prêmio de 'Onda do Ano'

Depois de conseguir uma indicação ao Big Wave Awards com uma onda surfada na lendária praia de Mavericks, Califórnia (EUA), em novembro de 2016, agora o surfista Lucas Chumbo coloca mais uma performance entre as que concorrem ao prêmio de "Onda do Ano". Com direito a tubo, o carioca surfou uma onda gigantesca em Nazaré, Portugal. O local ganhou o mundo em 2011, quando o americano Garrett McNamara dropou uma onda de 23,77 metros.

"Muito feliz com mais uma onda minha na disputa pelo tão importante prêmio do Big Wave Awards", escreveu o brasileiro em sua conta no facebook.