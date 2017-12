Surfista brasileiro sofre grave acidente em temporada havaiana; imagem é forte

A oitava temporada havaiana acabou mais cedo para o surfista Gabriel Pastori. Nesta quarta-feira, o brasileiro sofreu um grave acidente durante uma sessão em Off The Wall, tradicional onda do litoral norte do Havaí.

Gabriel acabou caindo em uma onda tubular de três metros e quando sua prancha subiu atingiu o seu nariz. A lesão fez com que o surfista passasse por uma cirurgia, com direito a 30 pontos no local.

Nas redes socias, o brasileiro publicou uma imagem antes do acidente com a mensagem: "Alguns segundos antes do acidente. É impressionante como as coisas mudam completamente em tão pouco tempo. Faz parte. Foi um grande susto. A recuperação é chata, mas eu vou ficar bem! Poderia ter sido muito pior. Tudo na vida tem propósito. Queria agradecer de coração por todas as mensagens que tenho recebido. Sem dúvida elas têm me ajudado a passar melhor esses primeiros dias de recuperação", escreveu.

Com a lesão, Gabriel vai perder a temporada havaiana, mas promete retornar logo: "Em breve estarei na água fazendo o que mais amo", finalizou.

Veja o post original e a imagem do surfista após o acidente: