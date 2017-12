Surfista é resgatado após ficar desaparecido por 30h no litoral da Escócia; veja

Um surfista que desapareceu na costa da Escócia foi encontrado a 21 km do litoral após passar mais de 30 horas na água, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela guarda costeira britânica.

O rapaz, que de acordo com a BBC se chama Matthew Bryce, tem 22 anos e é de Glasgow, foi anunciado como desaparecido às 11h30 de domingo, depois de se lançar ao mar para surfar na manhã do último domingo, perto das 9h, de uma praia perto de Campbeltown, no litoral leste da Escócia, iniciando grande operação de busca.

Ele finalmente foi localizado na noite desta segunda-feira, aproximadamente às 19h30, ainda com sua prancha após ser avistado por um helicóptero de resgate.

"A esperança de encontrá-lo são e salvo estava diminuindo depois de um longo período de buscas no mar e com a aproximação do anoitecer nossas preocupações aumentaram", declarou Dawn Petrie, do Centro de Operações da Guarda Costeira de Belfast, na Irlanda do Norte, que coordenou o resgate.

"Ele estava equipado com a roupa adequada, incluindo um grosso macacão de neoprene, e isso deve tê-lo ajudado a sobreviver por tanto no mar. Ele está com hipotermia, mas consciente e foi levado de helicóptero a um hospital de Belfast", completou Petrie.