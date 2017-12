Surfista havaiano de 16 anos vence triagem e garante vaga no Pipe Masters

O surfista havaino Finn McGil superou seus adversários no Pipe Invitational, prova que serve de classificatória para o Pipe Masters, a última etapa do World Tour 2016. O jovem de apenas 16 anos venceu na final seu conterrâneo Gavin Beschen, de 40 anos, que também garantiu participação no evento principal. A final contou ainda com a presença de outro havaiano, Joshua Moniz, e do brasileiro Victor Bernardo, que ficaram pelo caminho.

Finn McGill e Gavin Beschen se juntam a outros dois convidados na disputa principal no Havaí, o português Frederico Morais, líder da Tríplice Coroa, e o havaiano Bruce Irons, irmão do tricampeão mundial Andy Irons.

Em sua conta no Instagram o surfista havaiano comemorou: "Melhor dia da minha vida. Não consigo acreditar, estou no Pipe Masters"