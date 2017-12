Surfista luta com tubarão-branco e escapa de ataque na Austrália

O surfista Marcel Brundler escapou de um ataque de tubarão na última terça-feira, 29, em Cathedral Rock, no estado de Victoria, Austrália. O suíço estava com um amigo, esperando por uma onda, quando viu a barbatana de um tubarão-branco estimado em 3,5 metros se aproximar

"Meu amigo começou a gritar e eu disse 'tranquilo, é só um golfinho'", relembrou Brundler, na entrevista para a rede de TV australiana 'ABC News'. "Mas aí me dei conta de que era uma barbatana gigante"

Brundler contou que o animal começou a rodeá-lo, e depois de um tempo desapareceu, até que veio o ataque. "Ele me pegou por baixo e seus dentes acertaram a minha prancha", disse. "Senti seus dentes no meu quadril e sua saliva na minha roupa de borracha. Ele estava meio que me arrastando com a prancha. Foi quando comecei a gritar e socá-lo o mais forte que pude. Ele me soltou, mas não saiu de perto".

Para se livrar de vez do animal, Brundler pegou uma onda que o levou até próximo da areia. Ele saiu do mar rapidamente e o melhor, sem nenhum arranhão. Apenas sua prancha ficou um pouco danificada, como mostra a imagem abaixo.