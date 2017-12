Surfista Pedro Scooby terá carreira gerenciada por empresa de Neymar

O surfista brasileiro Pedro Scooby agora terá sua carreira gerenciada pela mesma empresa que faz a gestão de Neymar e de outros nomes do esporte e do entretenimento, a NN Consultoria.

Com sede em Santos, a empresa foi criada apenas para cuidar da carreira de Neymar, em 2011, e tem como um dos sócios o próprio jogador.

Scooby, que é namorado da atriz Luana Piovani, é considerado hoje um dos maiores surfistas brasileiros de onda grande e se destacou internacionalmente com temporadas consistentes no Havaí, Taiti, México, Peru e Chile. Também tem se dedicado a treinamentos nas ondas grandes, modalidade mais extrema do surfe, com o apoio do surfista Carlos Burle

Nos últimos anos, Scooby foi finalista do XXL Big Wave Award, o Oscar das ondas grandes. Foi eleito como o melhor freesurfer de 2012 e ganhou da Revista Fluir o prêmio de melhor tubo do ano, surfando um swell histórico no Taiti.