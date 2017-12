Surfista promete voltar a surfar após fraturar coluna em onda gigante

Enquanto surfava ondas gigantes em Nazaré, Portugal, o britânico Andrew Cotton foi atingido por uma onda de 18 metros e fraturou sua espinha lombar. O resgate foi rápido e Cotton usava um colete especial para se proteger do impacto. Assim, as consequências não foram tão graves e ele espera sair do hospital em breve.

Cotton é um surfista experiente, conhecido por pegar ondas gigantes, e considera que o acidente foi causado por um erro de cálculo. Ele diz ter feito uma manobra mais funda do que deveria e acabou entrando demais na onda. “Eu interpretei mal a onda e a natureza me mostrou quem manda”, contou, em matéria da emissora BBC.

Esse não foi o primeiro acidente do surfista britânico, que já sobreviveu a uma queda em outra onda gigante no litoral de Portugal. Mas ele afirma que isso não vai abatê-lo e que pretende voltar a surfar em dois meses. “Eu vivo para pegar ondas gigantes”, afirmou.