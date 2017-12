Tempestade no oceano gera Alerta Verde para disputa de evento de ondas grandes

A temporada de ondas grandes no hemisfério norte está aberta com o Alerta Verde para o Pe'ahi Challenge, em Maui, no Havaí. A expectativa é que nesta sexta-feira os competidores do Circuito Mundial de Ondas Grandes encontrem paredes de água de 12 a 14 metros, segundo as previsões, por causa da tempestade extratropical no oceano.

+ Feira de Esportes apresenta simulador de surfe

"Essa ondulação promete, então decidimos dar o Alerta Verde para que a competição ocorra na sexta e ou no sábado. Estamos monitorando a situação para ver o melhor dia para realizar o torneio. Estamos empolgados para realizar esse primeiro evento da temporada com os melhores surfistas de ondas grandes", explicou Mike Parsons, da WSL (Liga Mundial de Surfe, da sigla em inglês).

O evento será disputado em Jaws, uma onda bastante perigosa para os atletas. O grande nome da prova é o havaiano Billy Kemper, que vai tentar ganhar a etapa pela terceira vez consecutiva. O brasileiro Pedro Calado é um dos convidados. Haverá também a disputa do feminina, que contará com a participação da brasileira Andrea Moeller.

Pe'ahi Challenge:

Convidados: Grant Baker, Pedro Calado, Greg Long, Jamie Mitchell, Billy Kemper, Nic Lamb, Will Skudin, João De Macedo, Cristian Merello, Kai Lenny, Makuakai Rothman, Lucas Chianca, Francisco Porcella, Trevor Sven Carlson, Tom Lowe, Shane Dorian, Ian Walsh, Albee Layer, Mark Healey, Aaron Gold, Tyler Larronde, Nathan Florence, Koa Rothman e Ryan Hipwood.

Suplentes: Shaun Walsh, Danilo Couto, Torrey Meister, Peter Mel e Alex Botelho.

Convidadas: Paige Alms, Justine Dupont, Andrea Moeller, Keala Kennelly, Felicity Palmateer e Bianca Valenti.

Suplentes: Emily Erickson, Nicole Pacelli e Laura Enever.