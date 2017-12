Tetracampeã mundial de skate dá show cantando tema de 'filme do momento'

O musical La La Land atrai milhões de pessoas ao cinema a cada final de semana. O filme, dirigido por Damien Chazelle, tem 13 indicações ao Oscar e é o grande favorito para ganhar algumas das mais concorridas estatuetas. Todo esse sucesso se reflete também no Brasil e fez com que Karen Jonz, skatista brasileira tetracampeã mundial e medalhista nos X-Games, encantada com "City of Stars", uma das músicas de maior sucesso no filme, se juntasse ao marido, Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, e gravasse um cover da canção. Até mesmo a filha do casal, Sky, participa da filmagem.

Ex-integrante da banda Violeta Ping Pong, Karen mostra talento nos vocais e compartilhou o vídeo no Garagem de Unicórnio, seu canal no Youtube. Confira como ficou: