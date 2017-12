Todas as etapas do mundial de surfe serão transmitidos ao vivo pelo Facebook

A World Surf League (WSL) anunciou nesta quarta-feira que irá transmitir ao vivo todas as etapas do Championship Tour (CT) masculino e feminino e os eventos do Big Wave Tour (BWT) pelo Facebook. Os fãs poderão ver Gabriel Medina, Mick Fanning, Stephanie Gilmore, Kelly Slater e outros astros do esporte na página da WSL. "Estamos entusiasmados em poder apresentar a temporada completa da World Surf League para a audiência global do Facebook", disse Dan Reed, chefe do Facebook Global Sports Partnerships.

Executivo da WSL também mostrou empolgação com a novidade: "A WSL está muito feliz pela parceria com o Facebook para apresentar mais de 800 horas de conteúdo ao vivo da nossa temporada 2017", disse Tim Greenberg, chief community officer da WSL.

"Como uma primeira Liga verdadeiramente digital, a transmissão de todos os principais eventos pelo Facebook é mais um marco pioneiro no nosso esporte. Com a escala do Facebook, poderemos atingir mais fãs ainda, levando toda a magia e drama do surfe profissional diretamente para onde estiverem. É mais uma oportunidade incrível para nos mantermos na vanguarda da distribuição de mídia esportiva", ressaltou Greenberg.

A primeira etapa da temporada 2017 será realizada entre 14 a 25 de março nas ondas de Snapper Rocks, na Gold Coast, Queensland, Austrália.