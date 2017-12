Urso mata corredor de 16 anos durante prova de trilha no Alasca

Patrick Cooper, um adolescente de 16 anos, foi perseguido, atacado e morto durante a realização de uma prova de trilha perto de Anchorage, no Alasca (Estados Unidos).

O jovem atleta, que participava da categoria Junior da prova tradicional, chamada de Robert Spurr Memorial Hill Climb, chegou a enviar uma mensagem pelo celular para a mãe, que também participava da competição, mas na categoria adulta. As informações são do UOL Esporte.

De acordo com o portal, vários corredores e socorristas se mobilizaram para encontrar Cooper. Quando o garoto foi achado, ninguém pode se aproximar do local por causa do urso. O animal finalmente foi ferido por um tiro de um guarda florestal e fugiu.

O corpo do garoto foi localizado em uma área de bosque, a cerca de 450 m da pista onde ocorria a prova.