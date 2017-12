Urso persegue dupla de ciclistas em floresta na Eslováquia; vídeo

Dois ciclistas faziam um percurso de downhill no Malinô Brdo Bike Park, na Eslováquia, quando começaram a ser perseguidos por um urso. O ciclista que estava atrás conseguiu gravar a perseguição, com uma câmera fixa em seu guidão. As imagens foram divulgadas e se espalharam pelas redes.

Pelo vídeo, é possível observar que os dois desciam montanha abaixo, quado o urso surge do meio da mata e começa a "caçada" do jovem que ia na frente. Após alguns metros, porém, o animal desiste e ambos saem ilesos e ainda param para conversar sobre incidente.