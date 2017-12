Veja o momento em que um tubarão branco passa 'raspando' em um surfista

O surfista australiano de origem peruana Ignacio Salazar postou em sua página no Facebook um vídeo de um encontro assustador com um tubarão branco, felizmente perto da costa.

Nas imagens gravadas por Salazar, na costa da Califórnia (Estados Unidos), é possível ver o momento em que o tubarão passa a toda velocidade ao lado da prancha, e a fuga desesperada do surfista após o incidente.

Mesmo com o susto, Salazar manteve a calma e esperou o pico de uma onda para escapar o mais rapidamente possível do local.

Um blog local, que entrevistou o surfista, ouviu um especialista em tubarões que, apesar de não poder confirmar com certeza, assegurou que poderia ser perfeitamente um tubarão branco por causa do tipo de barbatana e estação do ano.

Essa raça de tubarões vem se alimentar nesta época do ano na costa norte da Califórnia, segundo o especialista.