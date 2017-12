Vídeo mostra dois surfistas descendo a mesma onda gigante em Nazaré

Os surfistas Carlos Burle e Rodrigo Koxa protagonizaram um momento bastante raro nas ondas de Nazaré, em Portugal. Os dois pegaram a mesma onda, estimada entre 15 e 20 metros, em uma descida que é muito perigosa para os atletas. "Foi uma emoção incrível, pois precisei ter muito foco e superação. Naquela hora só pensava na onda e mais nada", comentou Burle.

O cinegrafista Pedro Miranda captou o momento que a dupla desce a onda na primeira grande ondulação da temporada, que ocorreu no última sábado na famosa praia portuguesa. "É muito emocinonante desafiar uma onda gigante dessas, que envolve medo e adrenalina, e ainda mais tendo de compartilhar com um parceiro, pois isso limita o espaço e as opções de linha que vai fazer na onda. Fica muito mais arriscado assim", disse Burle.

Mesmo para o experiente surfista, que já pegou diversas ondas desse tipo, o desafio foi enorme. "No final estava com a perna queimando, porque eu tive de imprimir muita velocidade para passar pelo Koxa e ir para um lugar mais seguro na onda. Quando cheguei no canal não consegui nem vibrar direito, só pedi para o Lucas Chumbinho me resgatar de jet-esqui, depois festejei", contou.

A situação naquele dia estava bem complicada, pois uma tempestade no oceano tinha produzido grandes ondas no litoral português, especialmente na Praia do Norte, que possui um cânion submarino que possibilita a formação de ondas gigantes. Burle pegou a onda primeiro, depois Koxa entrou nela alguns segundos depois. No final, os dois conseguiram escapar sem maiores complicações.