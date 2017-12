Andy Murray torna-se 'Sir' mais jovem da história moderna

Primeiro britânico a atingir o topo do ranking do tênis mundial, Andy Murray recebeu a honraria de Cavaleiro Comandante da Ordem do Império Britânico, um dos títulos concedidos pela Rainha Elizabeth II a personalidades de destaque do Reino Unido ao final de cada ano. Aos 29 anos, Murray torna-se a pessoa mais jovem na história moderna a receber a condecoração.

Durante a temporada, Murray chegou a três decisões de Grand Slam, conquistando o título em Wimbledon. O escocês também levou o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, chegando a um inédito bicampeonato olímpico. Com essas vitórias, o tenista conseguiu desbancar Novak Djokovic e assumir o topo do ranking da ATP. Segundo a Coroa britânica, o escocês mereceu a honraria não só por seus feitos no esporte, mas também por seu trabalho de caridade como embaixador da Unicef e de outras organizações.