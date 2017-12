Ao se irritar com erro, tenista acerta bolada em juiz, que vai parar no hospital

Dois sets atrás no placar, o canadense Denis Shapovalov reagiu da pior forma possível ao errar uma jogada em partida contra o britânico Kyle Edmund. Ao se dar conta da falha, ele sacou uma bola do bolso e, com a raquete, acertou o objeto com muita força, acertando o olho esquerdo do árbitro da partida, o francês Arnaud Gabas.

Ao perceber o grave erro, o jogador, de 17 anos, foi imediatamente pedir desculpas. Mesmo assim, o lance lhe garantiu a expulsão do campeonato de equipes e, ainda, dificultou a classificação do Canadá, que precisará disputar a repescagem.

Um pouco zonzo, o juiz colocou um gelo no rosto e, depois, foi encaminhado para fazer exames no Ottawa General Hospital, em Ottawa, no Canadá.

"O que fiz é uma conduta inaceitável. Me sinto muito mal por falhar com a minha equipe, por falhar com o meu país. Prometo que é a última vez que faço algo assim", desculpou-se. As informações são da agência Associated Press.