Del Potro pula rede e consola Almagro, que chorava por lesão no joelho

Um gesto solidário marcou o dia de competições de Roland Garros, na França, nesta quinta-feira, 1. Com o placar em 1 set a 1, e 1 a 1 na terceira parcial, o espanhol Nicolás Almagro ficou paralisado pela dor no joelho direito e não conseguiu retornar o saque do argentino Juan Martin Del Potro.

Almagro, então, ficou parado com as mãos nos joelhos por alguns segundos e começou a chorar pela situação. Comovido pela cena, Del Potro pulou a rede para auxiliar o colega de profissão.

Momento sorpresivo y duro en que #Almagro no puede continuar jugando. Gran gesto de @delpotrojuan que enseguida se acerco a contenerlo! pic.twitter.com/qxZYQq15ry — HV Delpo (@HinchadaDelpo) 1 de junho de 2017

Si hay alguien que conoce de la frustración que sintió Almagro es @delpotrojuan! Grande Torre por enseñarnos buenos valores siempre! pic.twitter.com/EeEoCpSwZb — HV Delpo (@HinchadaDelpo) 1 de junho de 2017

As dores na região fizeram com que o espanhol deixasse a partida contra Rafael Nadal no Masters 1000 de Roma, há cerca de duas semanas. Ele também havia desistido de participar do Aberto de Madri para se poupar para o torneio francês.

O argentino se sensibilizou pelo adversário principalmente porque já passou por lesões sérias na carreira, incluindo três cirurgias no punho.

Com a desistência de Almagro, Del Potro agora está na terceira rodada de Roland Garros e espera o vencedor do confronto entre Andy Murray e Martin Klizan.